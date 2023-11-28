За сутки Силы обороны отбили 78 вражеских атак на фронте - Генштаб
Украинские войска отбили 78 вражеских атак по всей линии фронта, продолжая наступательные операции и нанося противнику потери. На некоторых участках ситуация остается стабильной, но на Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия.
За сутки произошло 84 боевых столкновения - Генштаб
Украинские войска нанесли удары по командному пункту и сосредоточению противника, проведя 84 боевых столкновения, включая наступление на Мелитопольском направлении. Они также удерживали позиции в Херсоне и вели контрбатарейную борьбу.
Обломки беспилотника упали на дом в Хмельницкой области после работы ПВО
Во время утренней атаки украинская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Хмельницкой областью, обломки которого упали на дом, не вызвав пожара или травм, сообщает заместитель председателя СНБО Тюрин.
Шахтер - Антверпен: где смотреть матч пятого тура Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
В предпоследнем матче группового этапа Лиги Чемпионов Шахтер сыграет с Антверпеном. Для того, чтобы продолжить борьбу за выход в пле-офф ЛЧ, необходимо побеждать.
Финляндия будет принимать меры против растущего наплыва мигрантов из России
Финляндия ожидает увеличения количества мигрантов из таких стран, как Афганистан и Сирия, прибывающих через Россию, и рассматривает новые меры для контроля над наплывом мигрантов после того, как уже закрыла большинство пунктов въезда.
Болгария будет "платить" гражданам за прохождение ежегодных медосмотров
Тех, кто не пройдет обязательный медосмотр, могут штрафовать.
Усула Фон дер Ляйен приветствует продолжение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Президент Европейской Комиссии фон дер Ляйен приветствовала продолжение перемирия между Израилем и ХАМАС, призвав ХАМАС освободить всех заложников.
28 ноября: Всемирный день милосердия, День четвертой планеты
Сегодня, 28 ноября, многие жители нашей планеты приобщаются к Всемирному дню милосердия. Цель события - напоминание о важной роли сострадания и неравнодушия в нашей жизни.
Водительское удостоверение теперь можно обменять в Милане
В Милане водительские удостоверения теперь можно обменять с помощью мобильных систем в белых микроавтобусах с символикой Паспортной службы, расположенных в торговом центре Fiordaliso Milan.
В Хмельницком районе взрывы, работают силы ПВО
Взрывы произошли в Хмельницком районе, где были активизированы силы противовоздушной обороны; воздушная тревога началась в 04:42 с сообщений о приближении к региону беспилотников "Шахид".