За сутки россияне обстреляли более 20 населенных пунктов на Харьковщине
российские войска атаковали более 20 населенных пунктов на Харьковщине. В некоторых регионах из-за взрывов были повреждены частные дома.
На Запорожье из-за обстрела россиян поврежден жилой дом из-за обстрела россиян
Российские обстрелы повредили жилой дом в Запорожской области; 107 обстрелов было осуществлено по 19 городам и селам, пострадавших среди гражданского населения нет.
Ночью россияне из минометов обстреляли Сумскую область
Ночью россияне обстреляли Сумскую область из минометов, вызвав 13 взрывов в разных населенных пунктах, включая Краснопольскую, Белопольскую, Эсманскую и Зноб-Новгородскую.
На Таврическом направлении количество боестолкновений уменьшилось - Тарнавский
Количество боевых столкновений и авиаударов в районе проведения операции Объединенных сил "Таврия" уменьшилось, хотя российские войска продолжают пехотные атаки и артиллерийские обстрелы, сообщил командующий ООС Тарнавский.
В Херсоне из-за ночных обстрелов есть попадания, пострадали три человека
Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей, а также нанесен ущерб инфраструктуре и медицинскому учреждению.
ПВО на Николаевщине сбила два вражеских беспилотника-"шахеды"
Противовоздушная оборона Николаевской области сбила два беспилотника; российские обстрелы Очакова и близлежащих сел обошлись без жертв.
Обломки сбитых "шахедов" повредили админздание и больницу на Херсонщине
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 запущенных Россией беспилотников "Шахид", обломки которых повредили здание и больницу в Херсоне, пострадавших нет.
Воздушные Силы уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях
Воздушные силы Вооруженных сил Украины перехватили и уничтожили 30 ударных беспилотников типа "Шахид", которые использовались российской армией в 11 областях во время ночного налета.
Еще плюс 930 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Потери России в Украине с февраля 2022 года достигли примерно 344 820 человек личного состава и 5720 танков, с дополнительными потерями в другой военной технике.
На Днепропетровщине обломки шахеда упали на частное предприятие
В Днепропетровской области обломки сбитого самолета вызвали пожар на частном предприятии, который удалось быстро потушить, никто не пострадал.