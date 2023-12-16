За сутки россияне обстреляли более 20 населенных пунктов на Харьковщине

За прошедшие сутки, 15 декабря, российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое Купянского района и др.

В Херсоне из-за ночных обстрелов есть попадания, пострадали три человека

Около 23 часов в результате вражеского обстрела г. Купянск разрушена летняя кухня, выбиты окна в доме. Без пострадавших. Кроме того, в селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара (предварительно - БПЛА "Шахед") произошло возгорание частного дома

Дополнение

Синегубов отметил, что в результате непогоды по области обесточены 9833 потребителей в Дергачевской, Близнюковской, Барвенковской, Лозовской, Первомайской, Чугуевской, Змиевской, Золочевской, Изюмской и Волчанской громадах.

Над восстановлением электроснабжения работают 20 бригад из 80 работников и 43 единицы техники. Ликвидация последствий продолжается.

Напомним

В ночь на 16 ноября Воздушные силы Вооруженных сил Украины перехватили и уничтожили 30 ударных беспилотников типа "Шахид", которые использовались российской армией в 11 областях во время ночного налета.