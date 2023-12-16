В Херсоне из-за ночных обстрелов есть попадания, пострадали три человека
Киев • УНН
Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей, а также нанесен ущерб инфраструктуре и медицинскому учреждению.
Ночью оккупанты били по Херсонщине. Из-за попадания по Херсону пострадали люди. У 55-летнего мужчины ранения конечностей. У 51-летнего горожанина осколочная травма головы. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта на Херсонской области. Есть повреждения помещений.
Под огнем была и Степановка. Здесь попадание вблизи медучреждения. Ранения получил врач, который был на рабочем месте.
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Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен12.12.23, 14:07 - [views_0]
В Херсоне из-за ночных обстрелов есть попадания, пострадали три человека
Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей, а также нанесен ущерб инфраструктуре и медицинскому учреждению.
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