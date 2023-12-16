В Херсоне из-за ночных обстрелов есть попадания, пострадали три человека

США и Южная Корея разработают совместные принципы ядерной защиты против угрозы от КНДР

США и Южная Корея планируют к середине 2024 года разработать совместные руководящие принципы ядерной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи, которые будут включать методы безопасного обмена информацией и консультаций в кризисных ситуациях.