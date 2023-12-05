За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен

За прошедшие сутки, 4 декабря, российские войска совершили 66 обстрелов Сумской области. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего насчитано 66 ударов. В результате обстрелов ранен один гражданский человек. - резюмировали правоохранители

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Дополнение

В Сумской областной военной администрации заявили, что ночью обстреляли три приграничные общины. В частности, обстрелам подверглись Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

По предварительной информации, Краснопольскую громаду враг обстрелял из минометов, прозвучало 5 взрывов. В то же время, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады подверглись артиллерийским обстрелам - зафиксировано 2 и 3 взрыва соответственно.

Кроме того, днем в результате обстрелов Великописаревской громады из минометов был ранен один человек.

Напомним

Российские войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников, ранив одного человека и повредив культурный центр и несколько домов. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам в течение дня.

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