За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

В течение суток россияне совершили 348 ударов по 14-ти населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Военнослужащие рф осуществили 2 ракетных удара по Привольному, вколотили 3 авиаснарядами по Малой Токмачке и Роботино, 5 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино, 46 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новодаровку, Новодаровку, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Железнодорожное и Чаривне - заявил Иван Федоров.

В общем, только за последние сутки зафиксировано 292 артиллерийских удара по территории Орехова, Гуляйполя, Роботино, Вербового, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Чаривного, Темировки, Новодаровки, Омельника и Каменского.

Добавим

Было получено 32 сообщения о повреждении жилых домов и инфраструктурных объектов, однако мирные жители не пострадали.

За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области