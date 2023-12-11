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За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 05:43  •  23300 просмотра

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За минувшие сутки украинские войска провели 98 боевых столкновений и нанесли удары по живой силе противника, нанеся ему потери и взорвав склад боеприпасов вдоль линии фронта.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на на передовой. Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также поражение нанесено на вражеский склад боеприпасов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень – Генштаб
98 combat engagements took place in the frontline over the last day - General Staff
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За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска провели 98 боевых столкновений и нанесли удары по живой силе противника, нанеся ему потери и взорвав склад боеприпасов вдоль линии фронта.

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