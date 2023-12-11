За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские войска провели 98 боевых столкновений и нанесли удары по живой силе противника, нанеся ему потери и взорвав склад боеприпасов вдоль линии фронта.
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на на передовой. Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Также поражение нанесено на вражеский склад боеприпасов.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска провели 98 боевых столкновений и нанесли удары по живой силе противника, нанеся ему потери и взорвав склад боеприпасов вдоль линии фронта.
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