За сутки авиация нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 11 ударов по российским войскам, уничтожив 3 системы ПВО, 1 артиллерийскую систему и нанеся потери 1120 человек личного состава, 8 танков, 24 бронемашины, 58 артиллерийских систем, 1 систему ПВО, 34 БПЛА, 52 автомобиля и 13 единиц специальной техники.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили три средства ПВО и артиллерийскую систему врага. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
В итоге за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, 24 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 52 автомобиля и 13 единиц специальной техники.
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