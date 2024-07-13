За сутки авиация нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили три средства ПВО и артиллерийскую систему врага. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В итоге за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, 24 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 52 автомобиля и 13 единиц специальной техники.

Еще плюс 1120 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага