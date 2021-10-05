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При содействии МХП в Черкассах состоялся семейный фестиваль My Family Fest

При содействии МХП в Черкассах состоялся семейный фестиваль My Family Fest

Киев  •  УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. 2 октября в Черкассах состоялся семейный фестиваль My Family Fest. Его организаторы - ОО "Украинский семейный фонд" и Фонд "МХП-Общине". Генеральным спонсором мероприятия стал холдинг МХП, сообщили в компании, передает УНН.

Фестиваль посетило около 3000 гостей, из которых около 500 - семьи.

Концепция фестиваля предусматривала обустройство локаций, которые символизируют такие семейные ценности, как взаимопонимание, заботу, уважение, любовь, радость и тому подобное. Соответственно, гостям фестиваля предложили создать собственноручно поделки для каждого члена семьи, нарисовать дерево воспоминаний, прослушать лекцию об укреплении отношений в семье, сфотографироваться на память, потанцевать в мыльных пузырях, а также выиграть подарки от партнеров и спонсоров. Главными подарками стали поход всей семьей в ресторан или театр, совместная фотосессия и путешествие на теплоходе.

Для тех семей, которые прошли три локации, бренд "Наша Ряба" приготовил вкусную курочку, жареную на гриле. Кстати, одноразовую посуду специально приобрели для фестиваля, она изготовлена из экологически безопасного сырья и быстро разлагается без ущерба окружающей среде. В конце праздника семьи могли посмотреть кино под открытым небом "Адская хоругвь, или Казацкое Рождество" ("Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке").

По словам заместителя главы правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игоря Лещенко, компания МХП заинтересована в поддержке различных мер по укреплению института семьи в Украине и утверждении традиционных семейных ценностей. Ведь семья - это основа для воспитания сознательных, проактивных украинцев, которые смогут влиять на развитие гражданского общества в нашей стране.

"Формат проведения массовых мероприятий для всей семьи - самый успешный в этом сезоне, ведь My Family Fest в Черкассах организовано с привлечением самых популярных торговых марок МХП, в частности "Наша Ряба" и "Бащинский", а также при участии Фонда "МХП-Общине". Это чрезвычайно важно для МХП, ведь семья - это та целевая аудитория, для кого и работают все предприятия нашего холдинга", - подчеркнул Игорь Лещенко.

По мнению соорганизатора фестиваля Егора Егоркина, семейные ценности очень важны в жизни каждого человека. Поэтому прежде всего нужно работать над развитием внутреннего мира для того, чтобы менять что-то снаружи. Этот фестиваль привлек внимание людей к уникальным особенностям и традициям, которые объединяют каждую семью.

"Совместно с МХП и партнерами мы проводим это мероприятие, чтобы люди осознавали важность семейных ценностей. Поэтому у нас половина локаций - это тренинги и лекции, на которых спикеры рассказывают о том, как семьям быть счастливее", - рассказал Егор Егоркин.

В МХП напомнили, что средства на фестиваль было собрано путем продажи 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба", которые выставили на продажу на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance. Таким образом было собрано 160 000 грн, к которым компания добавила еще 240 000 грн. По решению главы правления МХП Юрия Косюка 400 000 грн передали общественной организации "Украинский семейный фонд", которая организует активный и содержательный семейный досуг, мотивирует семьи общаться искренне и открыто.

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