За сприяння МХП у Черкасах відбувся сімейний фестиваль My Family Fest

Фестиваль відвідало близько 3 000 гостей, з яких близько 500 — сім’ї.

Концепція фестивалю передбачала облаштування локацій, які символізують такі сімейні цінності, як взаєморозуміння, турботу, повагу, любов, радість тощо. Відповідно, гостям фестивалю запропонували створити власноруч вироби для кожного члена родини, намалювати дерево спогадів, прослухати лекцію про зміцнення відносин у родині, сфотографуватись напам’ять, потанцювати у мильних бульбашках, а також виграти подарунки від партнерів та спонсорів. Головними подарунками стали похід всією родиною у ресторан чи театр, спільна фотосесія та мандрівка на теплоході.

Для тих родин, які пройшли три локації, бренд “Наша Ряба” приготував смачну курочку, смажену на грилі. До речі, одноразовий посуд спеціально придбали для фестивалю, він виготовлений з екологічно безпечної сировини і швидко розкладається без шкоди довкіллю. Наприкінці свята родини могли подивитися кіно просто неба “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”.

За словами заступника голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігоря Лещенка, компанія МХП зацікавлена у підтримці різноманітних заходів для зміцнення інституту сім’ї в Україні та утвердженні традиційних сімейних цінностей. Адже сім’я — це основа для виховання свідомих, проактивних українців, які зможуть впливати на розвиток громадянського суспільства в нашій державі.

“Формат проведення масових заходів для всієї родини — найуспішніший у цьому сезоні, адже My Family Fest у Черкасах організовано із залученням найпопулярніших торгових марок МХП, зокрема "Наша Ряба“ та "Бащинський“, а також за участі Фонду "МХП-Громаді“. Це надзвичайно важливо для МХП, адже сім’я — це та цільова аудиторія, для кого і працюють всі підприємства нашого холдингу”, — наголосив Ігор Лещенко.

На думку співорганізатора фестивалю Єгора Єгоркіна, сімейні цінності дуже важливі в житті кожної людини. Тому насамперед потрібно працювати над розвитком внутрішнього світу для того, щоб змінювати щось зовні. Цей фестиваль привернув увагу людей до унікальних особливостей та традицій, які об’єднують кожну сім’ю.

“Спільно з МХП та партнерами ми проводимо цей захід, щоб люди усвідомлювали важливість сімейних цінностей. Тому в нас половина локацій — це тренінги та лекції, на яких спікери розповідають про те, як родинам бути щасливішими”, — розповів Єгор Єгоркін.

У МХП нагадали, що кошти на фест було зібрано шляхом продажу 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба”, які виставили на продаж на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance. Таким чином було зібрано 160 000 грн, до яких компанія додала ще 240 000 грн. За рішенням голови правління МХП Юрія Косюка 400 000 грн передали громадській організації “Українська сімейна фундація”, яка організовує активне та змістовне сімейне дозвілля, мотивує родини спілкуватися щиро й відкрито.