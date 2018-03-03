За сотрудничество с "ДНР" будут судить экс-чиновника Херсонской ОГА

"Прокуратурой Херсонской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, который на протяжении 2011-2014 годов занимал руководящие должности в Херсонской областной государственной администрации и Херсонском городском совете, позже - тесно сотрудничал с "ДНР", - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник в период с марта 2015 по июнь 2017 года занимал должность директора "департамента жилищной политики и административной деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "ДНР" и, находясь в городах Донецк, Кировское (Хрестовка), Дебальцево, Зугрэс, Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, участвовал в террористической организации "ДНР" и способствовал ее деятельности.

Прокуратурой области поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что бывшего чиновника, приближенного к экс-премьер-министру Николаю Азарову Виктора Шейбута и его дочь Екатерину подозревают в причастности к финансированию "ДНР".