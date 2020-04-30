За год пограничники изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки

КИЕВ. 30 апреля. УНН. За год пограничники на государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и на админчертах с ТОТ АР Крым изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.