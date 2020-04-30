За год пограничники изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За год пограничники на государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и на админчертах с ТОТ АР Крым изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"С начала апреля 2019-го на государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и на админчертах с ТОТ АР Крым сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и изъяли 800 единиц оружия как огнестрельного, так и холодного, почти 11 000 боеприпасов и 35 кг взрывчатки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около половины изъятых боеприпасов пограничники обнаружили на КПВВ Донбасса, или вблизи них. В значительной степени на эти результаты повлияли обнаруженные тайники.
"Только в этом году в Донецкой области найдены четыре больших тайника", - добавляется в сообщении.
Из 35 килограммов взрывчатки, изъятой украинскими пограничниками за 12 месяцев, 30 килограммов - преимущественно пороха - обнаружили на границе с Россией.
Напомним, на территории Донецкой и Днепропетровской областей правоохранители обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.