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За год пограничники изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки

За год пограничники изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 10319 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. За год пограничники на государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и на админчертах с ТОТ АР Крым изъяли 800 единиц оружия и 35 кг взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"С начала апреля 2019-го на государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и на админчертах с ТОТ АР Крым сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и изъяли 800 единиц оружия как огнестрельного, так и холодного, почти 11 000 боеприпасов и 35 кг взрывчатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около половины изъятых боеприпасов пограничники обнаружили на КПВВ Донбасса, или вблизи них. В значительной степени на эти результаты повлияли обнаруженные тайники.

"Только в этом году в Донецкой области найдены четыре больших тайника", - добавляется в сообщении.

Из 35 килограммов взрывчатки, изъятой украинскими пограничниками за 12 месяцев, 30 килограммов - преимущественно пороха - обнаружили на границе с Россией.

Напомним, на территории Донецкой и Днепропетровской областей правоохранители обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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