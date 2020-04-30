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За рік прикордонники вилучили 800 одиниць зброї та 35 кг вибухівки

За рік прикордонники вилучили 800 одиниць зброї та 35 кг вибухівки

Київ • УНН

 • 10319 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. За рік прикордонники на державному кордоні України, лінії розмежування у зоні проведення ООС та на адмінмежі з ТОТ АР Крим вилучили 800 одиниць зброї та 35 кг вибухівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Від початку квітня 2019-го на державному кордоні України, лінії розмежування у зоні проведення ООС та на адмінмежі з ТОТ АР Крим співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили 800 одиниць зброї як вогнепальної, так і холодної, майже 11 тисяч боєприпасів та 35 кг вибухівки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що близько половини вилучених боєприпасів прикордонники виявили у КПВВ Донбасу, або поблизу них. Значною мірою на ці результати вплинули виявлені схрони.

"Лише цього року на Донеччині знайдено чотири чималих сховки", - додається у повідомленні.

З 35 кілограмів вибухівки, вилученої українським прикордонниками за 12 місяців, 30 кілограмів – переважно пороху – виявили на кордоні з Росією.

Нагадаємо, на території Донецької та Дніпропетровської областей правоохоронці виявили військову техніку, арсенал зброї, бойових припасів і вибухових речовин.

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