За пять месяцев реальные зарплаты украинцев выросли на 11% - Рева

“За первые пять месяцев этого года реальная зарплата выросла почти на 11%, номинальная на 26 процентных пункта. И статистика показывает, что темпы роста цен на товары по сравнению с прошлым годом замедлилась, о чем свидетельствуют данные Госстата”, - сказал Рева.

Напомним, Министерство социальной политики рассматривает возможность дальнейшего увеличения минимальной заработной платы до 4 200 грн.

Ранее сообщалось, что украинским пенсионерам следует ожидать нового этапа повышения пенсий в 2019 году.