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За п'ять місяців реальні зарплати українців зросли на 11% - Рева

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КИЇВ. 21 червня. УНН. За п'ять місяців 2018 року розмір реальної заробітної плати в Україні зріс на 11%. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

“За перші п’ять місяців цього року реальна зарплата виросла майже на 11%, номінальна на 26 відсоткових пункти. І статистика показує, що темпи зростання цін на товари в порівнянні з минулим роком уповільнилась, про що свідчать дані Держстату”, — сказав Рева.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики розглядає можливість подальшого збільшення мінімальної заробітної плати до 4200 грн.

Раніше повідомлялось, що українським пенсіонерам варто очікувати нового етапу підвищення пенсій у 2019 році.

Українські Національні Новини

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