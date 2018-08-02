За полгода в Украине отравились более 47 тысяч человек - Минздрав

"В целом в Украине за последние полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравления грибами) заболели 47256 человек. Отдельно на сальмонеллезные инфекции за этот период заболели 3046 украинцев", - сообщила Супрун.



Супрун отметила, что в жаркую погоду мясо на улице является потенциально опасным для здоровья.



"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличной ярмарке всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусы на основе майонеза", - добавила руководительница МОЗ.



Напомним, по состоянию на 17:00, 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей.



