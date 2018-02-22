За подозрительно дешевую водку налоговики выпишут десятитысячный штраф

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64466 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78906 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81628 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107743 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100503 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104607 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111566 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122805 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134341 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. С сентября 2017 года минимальная розничная цена одной бутылки водки традиционной емкостью 0,5 л и крепостью 40% должна составлять 79,55 грн. Об этом сообщает ГУ ГФС в Черниговской области, передает УНН.

 

"Реализация такой продукции по более низкой цене может быть основанием для сомнения как в качестве продукта, так и в уплате соответствующих налогов в бюджет. Штрафная финансовая санкция за такое нарушение - от 10 тысяч грн", - сказано в сообщении.

В целом повышение МРЦ в Украине и является следствием налоговой политики государства. Речь о том, что минимальная цена на алкоголь должна пересматриваться КМУ каждый раз, когда повышаются акцизные ставки.

Просмотр МРЦ в сентябре прошлого года состоялся со значительным опозданием - через 7-8 месяцев после того, как выросли акцизы. И этот промежуток времени, по мнению отдельных экспертов, стал "урожайным" периодом для представителей теневого сегмента алкогольного рынка.

Специалисты отмечают, что спиртное, стоимость которого ниже МРЦ, - нелегальное. То есть, или из него не уплачены налоги, или же оно вообще изготовлено в гаражных условиях. Вместе с тем ряд экспертов утверждают, что МРЦ все же мало чем спасает рынок от тенизации, и формулу и механизм ее установления предлагают изменить.

Так или иначе, но пока никаких изменений не произошло - МРЦ остается маркером качества алкогольной продукции для потребителей.

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