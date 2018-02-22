За подозрительно дешевую водку налоговики выпишут десятитысячный штраф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. С сентября 2017 года минимальная розничная цена одной бутылки водки традиционной емкостью 0,5 л и крепостью 40% должна составлять 79,55 грн. Об этом сообщает ГУ ГФС в Черниговской области, передает УНН.
"Реализация такой продукции по более низкой цене может быть основанием для сомнения как в качестве продукта, так и в уплате соответствующих налогов в бюджет. Штрафная финансовая санкция за такое нарушение - от 10 тысяч грн", - сказано в сообщении.
В целом повышение МРЦ в Украине и является следствием налоговой политики государства. Речь о том, что минимальная цена на алкоголь должна пересматриваться КМУ каждый раз, когда повышаются акцизные ставки.
Просмотр МРЦ в сентябре прошлого года состоялся со значительным опозданием - через 7-8 месяцев после того, как выросли акцизы. И этот промежуток времени, по мнению отдельных экспертов, стал "урожайным" периодом для представителей теневого сегмента алкогольного рынка.
Специалисты отмечают, что спиртное, стоимость которого ниже МРЦ, - нелегальное. То есть, или из него не уплачены налоги, или же оно вообще изготовлено в гаражных условиях. Вместе с тем ряд экспертов утверждают, что МРЦ все же мало чем спасает рынок от тенизации, и формулу и механизм ее установления предлагают изменить.
Так или иначе, но пока никаких изменений не произошло - МРЦ остается маркером качества алкогольной продукции для потребителей.