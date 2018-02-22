За підозріло дешеву горілку податківці випишуть 10-тисячний штраф

“Реалізація такої продукції за нижчою ціною може бути підставою для сумніву як у якості продукту, так і в сплаті відповідних податків до бюджету. Штрафна фінансова санкція за таке порушення — від 10 тисяч грн”, — сказано у повідомлені.

Загалом, підвищення МРЦ в Україні є наслідком податкової політики держави. Мова про те, що мінімальна ціна на алкоголь має переглядатися КМУ кожного разу, коли підвищуються акцизні ставки.

Перегляд МРЦ у вересні минулого року відбувся зі значним запізненням — через 7-8 місяців після того, як зросли акцизи. І цей проміжок часу, на переконання окремих експертів, став “врожайним” періодом для представників тіньового сегмента алкогольного ринку.

Фахівці наголошують, що спиртне, вартість якого нижче МРЦ, — нелегальне. Тобто, або з нього не сплачені податки, або ж воно взагалі виготовлено у гаражних умовах. Разом з цим низка експертів переконують, що МРЦ все ж мало чим рятує ринок від тінізації, і формулу та механізм її встановлення пропонують змінити.

Так чи інакше, однак поки ніяких змін не відбулося — МРЦ залишається маркером якості алкогольної продукції для споживачів.