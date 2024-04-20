За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100566 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206254 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236588 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232834 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176458 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

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За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Украинский фильм "Я и Феликс" Ирины Цилык собрал 1,296,295 миллиона гривен и за первую неделю проката его посмотрели 8,419 зрителей.

Культура •   •  3917 просмотра
За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские войска нанесли удар по Харькову взрывами, что заставило местные власти призвать жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  17809 просмотра
Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Днепропетровская область получит более 3,2 млрд грн в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса и отечественного производства в условиях войны.

Война •   •  17113 просмотра
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 старыми советскими ракетами С-200, что ознаменовало успешную атаку на российские военно-воздушные силы и потерю россией по меньшей мере 100 боевых самолетов.

Война •   •  23014 просмотра
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.

Криминал и ЧП •   •  19770 просмотра
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

20-летний сотрудник милиции Максим Зарецкий погиб во время ночного нападения, когда двое мужчин открыли огонь по сотрудникам милиции во время проверки транспортного средства в Гайсинском районе Винницкой области.

Общество •   •  18049 просмотра
Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для Украины, из-за бюрократических задержек с оформлением контрактов, выделив или потратив пока только 404 миллиона фунтов стерлингов.

Война •   •  19753 просмотра
Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил о взрывах, прогремевших в Каменском районе Днепропетровской области во время воздушной тревоги.

Война •   •  17349 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник

Совместная операция СБУ, ГУР и ССО Вооруженных Сил Украины была направлена на энергетическую инфраструктуру России, которая питает ее военно-промышленный комплекс, что привело к разрушениям и перебоям в 8 регионах.

Война •   •  22643 просмотра
Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник

Из-за повреждения энергоинфраструктуры есть ограничения на Харьковщине и в Кривом Роге, аварийной помощи сегодня не планируется - Минэнерго

Из-за повреждения линий электропередач в Харьковской области и Кривом Роге продолжают действовать графики отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.

Общество •   •  19783 просмотра
Из-за повреждения энергоинфраструктуры есть ограничения на Харьковщине и в Кривом Роге, аварийной помощи сегодня не планируется - Минэнерго