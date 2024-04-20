За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

После первой недели проката украинской ленты "Я и Феликс" режиссера Ирины Цилык было собрано 1 296 295 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино, передает УНН.

Детали

Кассовые сборы "Я и Феликс / Felix and Me" составили 1 296 295 млн грн, а всего ленту посмотрело 8 419 зрителей - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже неделю художественная драма "Я и Феликс", режиссера Ирины Цилык, в широком прокате. фильм снят по мотивам книги "Кто ты такой!?" украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха.

Дополнение

Как рассказали, в Госкино, Я и Феликс" - это история взросления парня Тимофея в 90-х. В центре сюжета - его отношения с семьей, друзьями, первой любовью, и с бывшим контрразведчиком Феликсом, который служил во время войны в Афганистане.

Также в фонде добавили, что производство - кинопродакшн Fore Films при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.