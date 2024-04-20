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За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен
Украинский фильм "Я и Феликс" Ирины Цилык собрал 1,296,295 миллиона гривен и за первую неделю проката его посмотрели 8,419 зрителей.
Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские войска нанесли удар по Харькову взрывами, что заставило местные власти призвать жителей оставаться в укрытиях.
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Днепропетровская область получит более 3,2 млрд грн в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса и отечественного производства в условиях войны.
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3
Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 старыми советскими ракетами С-200, что ознаменовало успешную атаку на российские военно-воздушные силы и потерю россией по меньшей мере 100 боевых самолетов.
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области
Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.
Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий
20-летний сотрудник милиции Максим Зарецкий погиб во время ночного нападения, когда двое мужчин открыли огонь по сотрудникам милиции во время проверки транспортного средства в Гайсинском районе Винницкой области.
Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ
Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для Украины, из-за бюрократических задержек с оформлением контрактов, выделив или потратив пока только 404 миллиона фунтов стерлингов.
россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА
Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил о взрывах, прогремевших в Каменском районе Днепропетровской области во время воздушной тревоги.
Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник
Совместная операция СБУ, ГУР и ССО Вооруженных Сил Украины была направлена на энергетическую инфраструктуру России, которая питает ее военно-промышленный комплекс, что привело к разрушениям и перебоям в 8 регионах.
Из-за повреждения энергоинфраструктуры есть ограничения на Харьковщине и в Кривом Роге, аварийной помощи сегодня не планируется - Минэнерго
Из-за повреждения линий электропередач в Харьковской области и Кривом Роге продолжают действовать графики отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.