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За схему с недвижимостью в центре Киева получили подозрения бывшие менеджеры госпредприятия МВД

Киев • УНН

 • 114250 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. За многомиллионную схему со зданиями в центре Киева сообщено о подозрении бывшему руководству государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», сообщили в пятницу в САП, пишет УНН.

По данным источника УНН, речь идет об экс-директоре предприятия Юханнане Бабаеве и его экс-заместителе Вадиме Матлаеве.

Детали

О подозрении бывшим директору и заместителю директора ГП «Информ-Ресурсы» сообщили 20 сентября. Действия бывшего директора ГП квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его заместителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в августе 2018 года директор ГП МВД Украины «Информ-Ресурсы» со своим заместителем отчуждал принадлежащие госпредприятию здания, которые располагались в центре Киева. Несмотря на то, что эти помещения находились в налоговом залоге. Как указали в САП, глава ГП использовал поддельные документы. 

"Таким образом, лица за 16 млн грн отчудили принадлежащие предприятию объекты, тогда как их действительная стоимость составляет более 187 млн грн. Такие действия нанесли государственному предприятию ущерб на сумму более 171 млн грн", - сообщили в САП.

Как сообщили в САП, в конце 2018 года должностные лица ГП завладели полученными от незаконной схемы деньгами, а именно 16 млн грн, перечислив их на счета подконтрольных им юридических лиц.

Кроме того, как сообщается, выяснилось, что для сокрытия дела глава ГП похитил документы.

Как указано, в отношении трех фигурантов этого дела уже вынесены обвинительные приговоры.

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