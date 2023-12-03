За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.
В ночь на 3 декабря российские оккупанты дважды атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. об этом заявил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Поздно вечером Никопольщина дважды была под вражеским огнем. Армия противника терроризировала районный центр и Червоногригорьевскую громаду. Целила из тяжелой артиллерии
Дополнение
Сейчас, по словам Лысака уточняются последствия обстрелов. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Напомним
За прошедшие сутки российская армия совершила 76 обстрелов Херсонской области. В результате российских атак один человек получил ранения.
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За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.
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