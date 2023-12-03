За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

В ночь на 3 декабря российские оккупанты дважды атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. об этом заявил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Поздно вечером Никопольщина дважды была под вражеским огнем. Армия противника терроризировала районный центр и Червоногригорьевскую громаду. Целила из тяжелой артиллерии - говорится в заметке.

Дополнение

Сейчас, по словам Лысака уточняются последствия обстрелов. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Напомним

За прошедшие сутки российская армия совершила 76 обстрелов Херсонской области. В результате российских атак один человек получил ранения.

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