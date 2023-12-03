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За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 07:16  •  20418 просмотра

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Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевск в Украине из тяжелой артиллерии 3 декабря, Сообщений о жертвах не поступало.

В ночь на 3 декабря российские оккупанты дважды атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. об этом заявил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали 

Поздно вечером Никопольщина дважды была под вражеским огнем. Армия противника терроризировала районный центр и Червоногригорьевскую громаду. Целила из тяжелой артиллерии

 - говорится в заметке. 

Дополнение 

Сейчас, по словам Лысака уточняются последствия обстрелов. Предварительно, погибших и пострадавших нет. 

Напомним

За прошедшие сутки российская армия совершила 76 обстрелов Херсонской области. В результате российских атак один человек получил ранения.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
За ніч окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії
Occupants shelled Dnipropetrovs'k region twice with heavy artillery during the night
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За ночь оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии

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