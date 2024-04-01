За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

Армия рф за прошедшую неделю обстреляла 28 населенных пунктов Черниговской области, в частности, нанесла 14 авиационных ударов, повреждены линии электропередач. Об этом в понедельник сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

За прошедшую неделю враг 79 раз обстрелял 28 населенных пунктов области. Зафиксировано 455 взрывов - написал Чаус в соцсетях.

По его словам, враг нанес по Черниговской области 14 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов.

В результате атак повреждены линии электропередач.

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На пограничье Черниговской области уже в течение нескольких месяцев продолжаются работы по фортификационному укреплению. В случае наступления врага уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага.