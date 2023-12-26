За неделю "Армия дронов" ликвидировала почти 400 опорных пунктов россиян
В течение прошлой недели украинские военные с помощью БпЛА от "Армии дронов" уничтожили почти 400 опорных пунктов россиян и более сотни единиц техники оккупантов.
На переходе в Луцке нетрезвый водитель сбил женщину и школьницу
В Луцке пьяный водитель сбил женщину и школьницу; обе пострадавшие госпитализированы.
Демченко о ситуации в разблокированных "Шегинях": видим увеличение пересечения границы грузовиками
Трафик на пункте пропуска "Шегини" увеличился: после снятия блокады в очереди стоят 700 грузовиков. Польские фермеры сняли блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини 24 декабря.
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
Адвокат на фронте призывает к законодательным изменениям, чтобы определить четкие основания для пересмотра решений Высшего совета правосудия Верховным Судом, критикуя нынешнюю систему "игры в одни ворота".
В Харькове в квартире произошел взрыв газа, пострадал человек
В результате взрыва газа в харьковской квартире пострадал один человек.
ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба
Ожидается, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на позицию Венгрии, которая пытается сохранить единство или продолжить работу без Венгрии.
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 3 тыс. грузовиков, наихудшая ситуация на "Ягодине"
Более 3 000 грузовиков застряли на украинских пограничных переходах, половина из них - на пункте пропуска "Ягодин".
Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине
Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в селе Горск на Черниговщине, в результате чего более 2000 человек остались без света; сейчас продолжаются ремонтные работы.
На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ
Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.
В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К ВКС рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.