За неделю "Армия дронов" ликвидировала почти 400 опорных пунктов россиян

В течение прошлой недели ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили почти 400 опорных пунктов россиян и более сотни единиц российской военной техники. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

За прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили также 58 боевых бронированных машин, 31 танк и 36 орудий. Еще дроны отработали по 207 российским боевикам - резюмировал Федоров.

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Кроме того, подразделения "Армии дронов" уничтожили 4 склада с БК и топливом, 6 российских САУ, 7 единиц радиотехнического оборудования оккупантов и 44 грузовика.

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли лани роты НГУ, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним,

Нацгвардейцы продолжают уничтожать врага на восточном и южном направлениях. Только за неделю наши защитники ликвидировали 21 танк, 6 БТР, 47 боевых бронированных машин и 41 единицу автомобильной техники.