За нардепа Лабазюка внесли залог в 40 млн грн

За народного депутата из группы "За будущее" Сергея Лабазюка, который фигурирует в деле о взятке и был отправлен под арест, внесли более 40 млн грн залога, сообщили УНН собственные источники.

Детали

По данным источников, за нардепа Сергея Лабазюка внесли 40,26 млн грн залога.

Напомним

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в более 40 млн грн Лабазюка, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. После внесения залога и выхода из-под стражи на него возлагаются обязанности.