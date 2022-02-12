За месяц до Дня влюбленных: импорт цветов в январе удвоился
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украину в январе завезли импортных цветов на 4,09 млн долл., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Детали
ТОП-3 стран, из которых Украина везла срезанные цветы в январе, были Нидерланды (2,58 млн долл.), Эфиопия (583,49 тыс. долл.) и Эквадор (более 465,71 тыс. долл.). Причем больше всего именно из Нидерландов.
В январе Украина импортировала на 1,23 млн долл. (+39,54% г/г). Больше всего - из Эфиопии (582,36 тыс. долл.), Эквадора (350,76 тыс. долл.) и Колумбии (139,22 тыс. долл.). Розы составляли 30% всего импорта цветов в январе.
Орхидей в январе этого года ввезено на 39,59 тыс. долл. (11,57% г/г), причем все - из Нидерландов. Лилий - на 29,66 тыс. долл. (+107% г/г), также все - из Нидерландов.
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