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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

За місяць до Дня закоханих: імпорт квітів у січні подвоївся

За місяць до Дня закоханих: імпорт квітів у січні подвоївся

Київ • УНН

 • 40562 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. До України у січні завезли імпортних квітів на 4,09 млн дол., що у 2,3 раза більше, ніж за аналогічний місяць роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.

Деталі

ТОП-3 країн, з яких Україна везла зрізані квіти у січні, були Нідерланди (2,58 млн дол.), Ефіопія (583,49 тис. дол.) та Еквадор (понад 465,71 тис. дол.). При чому найбільше саме з Нідерландів.

Троянд у січні Україна імпортувала на 1,23 млн дол. (+39,54% р/р). Найбільше - з Ефіопії (582,36 тис. дол.), Еквадору (350,76 тис. дол.) та Колумбії (139,22 тис. дол.). Троянди становили 30% усього імпорту квітів у січні.

Орхідей у січні цього року ввезено на 39,59 тис. дол. (11,57% р/р), при чому все - з Нідерландів. Лілій - на 29,66 тис. дол. (+107% р/р), також усі - з Нідерландів.

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