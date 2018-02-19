За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 10 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“На Луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцевого, где вел огонь из минометов различных калибров. С гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наших защитников в районе Луганского. Из стрелкового оружия включая пулеметами незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие недалеко Новоалександровки и Станицы Луганской”, - указано в сообщении.
Также добавляется, что: “На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы вокруг Широкино на Приазовье”.
“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник. В удовлетворительном состоянии он доставлен в военный мобильній госпиталь и где ему был предоставлен необходимый объем врачебной помощи”, — сообщили в штабе.