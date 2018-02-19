За минулу добу в зоні АТО один військовий зазнав поранень

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Минулої доби зафіксовано 10 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського. Зі стрілецької зброї включно із кулеметами незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської", - вказано у повідомленні.

Також додається, що: "На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї."

"Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник. У задовільному стані його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги", - повідомили у штабі.

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