За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности и применяют запрещенные образцы вооружения, в частности минометы, танки и тяжелую артиллерию”, — говорится в сообщении.
На Луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке. А с 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.
На Донецком направлении в после обеда противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям между Водяным и Талаковкой. В вечернее время враждебные обстрелы с вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии соприкосновения, продолжились. В частности, захватчики вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опитного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк. Кроме того, неподалеку Каменки и Новотроицкого оккупанты нарушали перемирие из гранатометов и стрелкового оружия.
“В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В результате обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.
Как сообщал УНН, вчера борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов.