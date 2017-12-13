За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети, танки і важку артилерію”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки. А з 82-мм мінометів вели вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної.

На Донецькому напрямку у після обіду противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм по оборонних укріпленнях між Водяним і Талаківкою. У вечірній час ворожі обстріли із озброєння, яке давно мало бути відведеними від лінії зіткнення продовжилися. Зокрема, загарбники вели вогонь із 120-мм мінометів по оборонцях Павлополя, Водяного і Опитного. Поблизу Авдіївки противник застосував міномети 82-го калібру, а у районі шахти Бутівка стріляв танк. Окрім того, неподалік Кам’янки і Новотроїцького окупанти порушували перемир’я з гранатометів і стрілецької зброї.

“Загалом, за минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.
Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав”, — повідомили у штабі.

Як повідомляв УНН, вчора борт із пораненими бійцями АТО прибув до Львова.

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