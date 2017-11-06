За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 2 военнослужащих

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10082 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109676 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111856 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101936 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106262 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102963 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 2 военнослужащих

За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 2 военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 8654 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий получили ранения 2 военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению. Российско-оккупационные группировки вопреки всем мирным договоренностям продолжили обстрелы позиций украинской армии с использованием тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики в течение нескольких часов выпустили более 100 снарядов с реактивных систем залпового огня по украинским опорным пунктам вблизи Авдеевки и Опитно. А уже ночью оккупанты били по юго-восточных окраинах Авдеевки с 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также, с наступлением сумерек, пророссийские наемники дважды обстреляли защитников Песков. Сначала противник вел огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов, а около 22 часов — применял артиллерию калибра 122 миллиметра.

На Луганском направлении под огнем вражеских минометов калибра 120 миллиметров оказались укрепления у Новотошковского, а 82-миллиметровых и вооружения БМП — защитники Новоалександровки. Кроме того, вечером оккупанты трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганского.

На Приморском направлении боевики применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.

“Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время обстрелов противник дважды применял реактивные системы залпового огня, 8 раз минометы различных калибров, один раз — 122-миллиметровую артиллерию. Силы АТО 14 раз асимметрично отвечали врагу с пехотного вооружения. В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения”, — сообщили в штабе.

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