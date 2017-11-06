За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 2 военнослужащих

“В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению. Российско-оккупационные группировки вопреки всем мирным договоренностям продолжили обстрелы позиций украинской армии с использованием тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики в течение нескольких часов выпустили более 100 снарядов с реактивных систем залпового огня по украинским опорным пунктам вблизи Авдеевки и Опитно. А уже ночью оккупанты били по юго-восточных окраинах Авдеевки с 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также, с наступлением сумерек, пророссийские наемники дважды обстреляли защитников Песков. Сначала противник вел огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов, а около 22 часов — применял артиллерию калибра 122 миллиметра.

На Луганском направлении под огнем вражеских минометов калибра 120 миллиметров оказались укрепления у Новотошковского, а 82-миллиметровых и вооружения БМП — защитники Новоалександровки. Кроме того, вечером оккупанты трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганского.

На Приморском направлении боевики применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.

“Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Во время обстрелов противник дважды применял реактивные системы залпового огня, 8 раз минометы различных калибров, один раз — 122-миллиметровую артиллерию. Силы АТО 14 раз асимметрично отвечали врагу с пехотного вооружения. В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения”, — сообщили в штабе.