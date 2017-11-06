За минулу добу у зоні АТО зазнали поранень 2 військовослужбовці

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій зазнали поранень 2 військовослужбовці, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення. Російсько-окупаційні угруповання усупереч усім мирним домовленостям продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування”, — йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики упродовж декількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по українських опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного. А вже вночі окупанти били по південно-східних околицях Авдіївки з 82-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів. Також, із настанням сутінок, проросійські найманці двічі обстріляли оборонців Пісків. Спочатку противник вів вогонь із 120 та 82 міліметрових мінометів, а близько 22 години — застосовував артилерію калібру 122 міліметри.

На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинились укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП — захисники Новоолександрівки. Крім того, увечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського.

На Приморському напрямку бойовики застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.

“Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Під час обстрілів противник двічі застосовував реактивні системи залпового вогню, 8 разів міномети різних калібрів, один раз — 122-міліметрову артилерію. Сили АТО 14 разів асиметрично відповідали ворогу із піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій двоє українських воїнів отримали поранення”, — повідомили у штабі.

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