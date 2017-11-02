За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погиб один военный Нацгвардии Украины, еще двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"К сожалению, в результате боевых действий вблизи Марьянки погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще один получил ранения. А во время вражеского обстрела вблизи Крымского один военнослужащий вооруженных сил Украины получил боевое травмирования", - сказал А.Лысенко.
Он отметил, что пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в военных мобильных госпиталь.
"Им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ.