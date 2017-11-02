За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, есть раненые

"К сожалению, в результате боевых действий вблизи Марьянки погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще один получил ранения. А во время вражеского обстрела вблизи Крымского один военнослужащий вооруженных сил Украины получил боевое травмирования", - сказал А.Лысенко.

Он отметил, что пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в военных мобильных госпиталь.

"Им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ.