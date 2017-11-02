За минулу добу у зоні АТО загинув один український військовий, є поранені

"Нажаль, внаслідок бойових дій поблизу Мар’янки загинув один військовослужбовець Національної гвардії України, ще один отримав поранення. А під час ворожого обстрілу поблизу Кримського один військовослужбовець збройних сил України отримав бойове травмування," - сказав А.Лисенко.

Він зазначив, що постраждалі військовослужбовці були оперативно доставлені до військових мобільних госпіталів.

"Їм надається кваліфікована медична допомога", - додав речник.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.