За минулу добу у зоні АТО загинув один український військовий, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинув один військовий Нацгвардії України, ще двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Нажаль, внаслідок бойових дій поблизу Мар’янки загинув один військовослужбовець Національної гвардії України, ще один отримав поранення. А під час ворожого обстрілу поблизу Кримського один військовослужбовець збройних сил України отримав бойове травмування," - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що постраждалі військовослужбовці були оперативно доставлені до військових мобільних госпіталів.
"Їм надається кваліфікована медична допомога", - додав речник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.