За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 44 враждебные обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. За минувшие сутки в зоне АТО российские боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке.
На Донецком направлении с 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. С гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.
На Луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашивкы Новой.
Всего состоялось 44 обстрела.