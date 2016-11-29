За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 38 вражеских обстрелов

За прошедшие сутки, 28 ноября, враг большинство обстрелов вновь сосредоточил на Мариупольском направлении. Российско-оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкино, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке, Марьинке. По Новотроицкому, Гнутово и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационный контингент из минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок и других видов вооружения многократно обстреливал Крымское. Также под обстрелы попали Новоалександровка и Новозвановка.

По Станице Луганской также стрелял снайпер.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.