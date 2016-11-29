За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 38 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За минулу добу у зоні АТО бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
Минулої доби, 28 листопада, ворог більшість обстрілів знову зосередив на Маріупольському напрямку. Російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів та озброєння БМП по Красногорівці, Широкиному, Старогнатівці, Мар’їнці, Талаківці, Мар’їнці. По Новотроїцькому, Гнутовому і Мар’їнці вогонь вів снайпер.
На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, зенітних установок та інших видів озброєння багаторазово обстрілював Кримське. Також під обстріли потрапили Новоолександрівка й Новозванівка.
По Станиці-Луганській також стріляв снайпер.
На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського.