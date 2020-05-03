За рубежом: стало известно возможное место проведения окончания АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Футбольный чемпионат Англии сезона 2019/20 годов, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может быть доигран в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на "The Sun".
Английский агент Гэри Уильямс разработал альтернативный вариант продолжения сезона АПЛ. Уильямс, который живет в Австралии, получил поддержку от местного сенатора Перта на проведение там окончания соревнований.
Сенатор считает Перт "безопасным местом", которое несильно пострадало от пандемии.
Отмечено, что подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах.
Заметим, что розыгрыш АПЛ был приостановлен после 29 туров.