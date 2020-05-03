За кордоном: стало відомим можливе місце проведення закінчення АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Футбольний чемпіонат Англії сезону 2019/20 років, який був призупинений через пандемію коронавірусу, може бути дограний в Австралії, інформує УНН з посиланням на "The Sun".
Англійський агент Гері Вільямс розробив альтернативний варіант продовження сезону АПЛ. Вільямс, який живе в Австралії, отримав підтримку від місцевого сенатора Перта на проведення там закінчення змагань.
Сенатор вважає Перт “безпечним місцем”, що несильно постраждало від пандемії.
Зазначено, що подібне рішення гарантує більш комфортні умови для гравців, позбавить поліцію від необхідності охороняти тренувальні бази клубів і підвищить варіативність при ухваленні рішення про присутність глядачів на трибунах.
Зауважимо, що розіграш АПЛ був призупинений після 29 турів.