По факту гибели детей в Запорожской области открыто производство

Так, 26 апреля 2017 в 17:30 в дежурную часть Акимовского отделения полиции Мелитопольского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от спасателей. В селе Победное Акимовского района состоялось возгорание жилого дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. При осмотре установлено, что очаг пожара находился в углу комнаты жилого дома. По предварительным выводам, произошло короткое замыкание электропроводки.

“Было установлено, что в доме живет многодетная семья. Около 16:00 34-летняя мать оставила дома двух малолетних детей, которые спали, и вышла во двор, чтобы найти старших детей. Женщине односельчане сообщили, что из ее дома идет дым. Она побежала домой, вынесла мальчика и девочку из дома и вызвала „скорую“. Обоих детей 2015 и 2014 рождения доставили в больницу, где медицинские работники проводили реанимационные мероприятия, но не смогли их спасти. Сейчас тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы”, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в с.Победное в Запорожской области в среду в частном домовладении произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.