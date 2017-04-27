За фактом загибелі дітей у пожежі на Запоріжжі відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через отруєння чадним газом у приватному житловому будинку загинули двоє малолітніх дітей. Відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції області.
Так, 26 квітня 2017 року о 17:30 до чергової частини Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від рятувальників. В селі Переможне Якимівського району відбулось займання житлового будинку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції. Під час огляду встановлено, що осередок пожежі знаходився в куті кімнати житлового будинку. За попередніми висновками, сталося коротке замикання електропроводки.
“Було встановлено, що в будинку мешкає багатодітна родина. Близько 16:00 34-річна мати залишила вдома двох малолітніх дітей, які спали, і вийшла у двір, щоб знайти старших дітей. Жінці односельчани повідомили, що з її будинку йде дим. Вона побігла додому, винесла хлопчика та дівчинку з будинку і викликала "швидку". Обох дітей 2015 та 2014 років народження доставили до лікарні, де медичні працівники проводили реанімаційні заходи, але не змогли їх врятувати. Наразі тіла померлих направлені для проведення судово-медичної експертизи”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у с. Переможне на Запоріжжі в середу у приватному домоволодінні сталась пожежа, внаслідок якої загинуло двоє дітей.