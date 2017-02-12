По факту смертельного ДТП в столице открыто уголовное производство - НП Киева

"Следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным полиции на улице Гетьмана в результате столкновения трех транспортных средств погибла 41-летняя пассажирка «Фиата», остальные участники ДТП семь человек, включая двух детей, с различными травмами были госпитализированы.

Как сообщал УНН, одна из пострадавших девочек в смертельном ДТП, которое произошло около 20:00 11 февраля в Соломенском районе Киева умерла в реанимации.

Вторая девочка, которая пострадала во время смертельного ДТП в Киеве, находится в 7 детской больнице в критическом состоянии .