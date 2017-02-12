По факту смертельного ДТП в столице открыто уголовное производство - НП Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве открыли уголовное производство по факту ДТП в Соломенском районе столицы, в ходе которого один человек погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НП Киева, передает УНН.
"Следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данным полиции на улице Гетьмана в результате столкновения трех транспортных средств погибла 41-летняя пассажирка «Фиата», остальные участники ДТП семь человек, включая двух детей, с различными травмами были госпитализированы.
Как сообщал УНН, одна из пострадавших девочек в смертельном ДТП, которое произошло около 20:00 11 февраля в Соломенском районе Киева умерла в реанимации.
Вторая девочка, которая пострадала во время смертельного ДТП в Киеве, находится в 7 детской больнице в критическом состоянии .