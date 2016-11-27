По факту пожара во львовском клубе открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По факту пожара в клубе Space, во Львове, открыли уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.
"Уголовное производство открыли по части 2 статьи 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", - сообщила С.Добровольская.
Также она отметила, что по факту препятствования деятельности пожарных обращений в полицию не поступало.
"Никаких обращений от работников ГосЧС относительно препятствования им не поступало в полицию", - добавила она.
Напомним, по состоянию на 2:54 пожар локализовали и в 3:51 полностью ликвидировали в составе 10 звеньев газодымозащитной службы. В ГосЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которая возникла в результате возгорания.
Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания.
Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно осложнило процесс эвакуации. Из-за шока, паники и алкогольное опьянение посетители ночного заведения Space не могли адекватно оценить угрозу и риск для их жизни и здоровья, и начали делать селфи прямо в горящем помещении.