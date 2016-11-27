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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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По факту пожара во львовском клубе открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 9966 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По факту пожара в клубе Space, во Львове, открыли уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.

По факту пожара во львовском клубе открыли уголовное производство

"Уголовное производство открыли по части 2 статьи 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", - сообщила С.Добровольская.

Также она отметила, что по факту препятствования деятельности пожарных обращений в полицию не поступало.

"Никаких обращений от работников ГосЧС относительно препятствования им не поступало в полицию", - добавила она.

Напомним, по состоянию на 2:54 пожар локализовали и в 3:51 полностью ликвидировали в составе 10 звеньев газодымозащитной службы. В ГосЧС Украины во Львовской области утверждают, что сложность тушения пожара заключалась в плотной задымленности помещения, которая возникла в результате возгорания.

Поэтому пожарным пришлось проводить спасательную операцию и ликвидировать возгорание в аппаратах защиты органов дыхания.

Кроме этого, среди отдыхающих началась сильная паника, что значительно осложнило процесс эвакуации. Из-за шока, паники и алкогольное опьянение посетители ночного заведения Space не могли адекватно оценить угрозу и риск для их жизни и здоровья, и начали делать селфи прямо в горящем помещении.

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