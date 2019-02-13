За сутки открыто 4 производство за нарушение избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За сутки Национальная полиция Украина открыла четыре уголовных производства за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Так, 12 февраля в Кировоградской, Полтавской, Киевской и Черкасской областях в дежурную часть Нацполиции поступили заявления от граждан о подкупе избирателей. Поэтому по данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума - ред.) Уголовного кодекса. Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 56 сообщений о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании - 1165 сообщений", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что за 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 27 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 21 уголовное производство, связанное с проведением избирательной кампании.
Также составлен 287 административных протоколов. Проводится проверка 250 сообщений.
"Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 1165 сообщений о нарушениях. Полицейские открыли 48 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 287 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере", - отметили в полиции.
Напомним, 11 февраля в полицию Харькова поступило 7 сообщений о нарушении избирательного процесса и заявление о попытке подкупить избирателя.