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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки произошло 24 боевых столкновения на фронте - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 24 боевых столкновения. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гасичевка, Блешня Черниговской области, Винторивка, Середина-Буда, Старые Вирки, Веселовка, Грабовское Сумской области.

На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Кам’янка, Фиголевка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском Силы обороны отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Белогоровки Луганской области, Спирного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спирное, Раздоловка, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный вблизи возле Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьиинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Мар’и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки наши защитники отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Урожайного, Старомайорского и Новодаровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, П’ятихатки, Роботино, Камянское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого, Одрадокаменки, Бургунки, Томиной Балки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 267 540 человек, 4529 танков и сотен единиц другой военной техники.

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