За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, к сожалению, мы имеем потери, двое украинских военнослужащих погибли, еще четверо наших бойцов получили ранения", - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 54 раза обстреляли силы АТО.