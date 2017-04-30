За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.