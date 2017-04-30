За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, на превеликий жаль, ми маємо втрати, двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо наших бійців зазнали поранень”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, бойовики за добу 54 рази обстріляли сили АТО.