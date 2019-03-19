За сутки полиция открыла пять уголовных производств за нарушение связанные с выборами

Так, на официальную электронную почту всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора" поступила информация, что от имени организации в различных регионах Украины под предлогом социологического опроса гражданам звонят неизвестные. Они ставят избирателям провокационные вопросы избирательного процесса, а также угрожают уголовной ответственностью в случае поддержки отдельных кандидатов на пост президента Украины.

По данному факту следователи Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ч.1 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Также в Нацполицию поступило сообщение, что неустановленные лица на территории Сумской, Луганской и Запорожской областей, выдавая себя за представителей кандидата на пост Президента Украины, осуществляют подкуп избирателей, предоставляя денежное вознаграждение. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Еще три уголовных производства за подкуп избирателей следователи полиции открыли в Харькове, Чернигове и Черниговской области.

Также за минувшие сутки полицейские составили 13 административных протоколов за совершение правонарушений, связанных с избирательным процессом. Протоколы составлялись в Одесской, Волынской, Хмельницкой областях и городе Киеве.

Всего с начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3364 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Больше всего таких сообщений зарегистрировано по городу Киеву, Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Киевской и Одесской областях.

По указанным фактам начато 181 уголовное производство. Из них 78 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 103 - с проведением предвыборной кампании.

25 лицам уже сообщено о подозрении за 15 уголовными производствами.

Составлен 582 протоколов о совершении административных правонарушений. По 505 фактам проводится проверка в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан".



Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на выборах президента.