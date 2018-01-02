За сутки биометрического контроля границу пересекли почти 2 тыс. россиян

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1900 - граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - отметил О.Слободян.

Напомним, с 1 января начала действовать обязательная фиксация биометрических данных для россиян, которые пересекают границу с Украиной.