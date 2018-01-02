За добу біометричного контролю кордон перетнули майже 2 тис. росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За добу роботи системи біометричного контролю, 1 січня, кордон перетнули майже 2 тис. росіян. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
"За першу добу роботи системи біометричного контролю кордон перетнули понад 3 300 іноземців з тієї категорії, що підлягає біометричному контролю, з них майже 1 900 - громадяни Росії. Система працювала без збоїв, якихось конфліктних ситуацій або провокацій також не було. Громадяни спокійно реагують", - зазначив О.Слободян.
Нагадаємо, з 1 січня почала діяти обов’язкова фіксація біометричних даних для росіян, які перетинають кордон з Україною.