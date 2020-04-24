За сутки авиация сбросила 236 т воды на пожары в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 24 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники в ячейках пройденных огнем. За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 236 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
“По состоянию на 7 ч. 24 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.
Привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 шляхопрокладачив Вооруженных Сил Украины.
“Инженерной техникой создано 863 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 238 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 23 апреля осуществлено 118 сбросов — 236 т воды”, — добавили спасатели.
Напомним, в Киевской области на месте происшествия задержали поджигателя, в результате действий которого загорелось 2 гектара травы.